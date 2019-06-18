В селе Худыковцы Тернопольской области выпал очень крупный град размером с перепелиное яйцо. Непогода разгулялась в понедельник, 17 июня, около 17:00. Местные жители запечатлели стихию на видео и опубликовали ролик в соцсети.



На видео можно рассмотреть, как огромные градины рассекают листья на деревьях, сбивают орехи, уничтожают капусту и другие овощи.

Видео: facebook.com/khudykivtsi

На Тернопольщине в течение недели стояла жара до +28...+30 градусов и не было дождей, несмотря на то, что синоптики обещали на западной Украине местами кратковременные досадки. Только в понедельник в двух южных районах Тернопольской области - Борщевском и Залещицком - прошли кратковременные грозы.

По прогнозам синоптиков, жара в области будет удерживаться и в ближайшие дни.

Ранее "Страна" писала о том, что на западе Украины непогода обесточила более сотни населенных пунктов, а на востоке - повредила крыши.

Также мы сообщали, что появились фото мощного смерча, который пронесся по озеру и полям под Одессой.