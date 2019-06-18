Александр Роднянский, основатель телеканала "1+1" и в прошлом его продюсер, который первый показал по телевидению концерт "95 Квартала", полагает, что президента Украины Владимира Зеленского не стоит сравнивать с Рональдом Рейганом, прежде всего, из-за отсутствия политического опыта.

Об этом он рассказал в интервью изданию Meduza.

По мнению Александра Роднянского, Владимира Зеленского ожидают тяжелые годы президентства, а самое страшное ждет еще впереди.

"Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит", - сказал Роднянский.

Продюсер добавил, что многие даже не полагали, что Владимир Зеленский может победить в президентских выборах.

"Очень многие из элиты не допускали всерьез мысли, что он победит. До последнего. Поверьте, я с очень многими коллегами разговаривал, товарищами, предпринимателями. Они все считали: ну невозможно, ну маловероятно. И вдруг - на тебе, случилось", - сказал Александр Роднянский.

Он добавил, что одной из самых больших слабостей Владимира Зеленского на посту президента является отсутствие политического опыта, и именно из-за этого его нельзя сравнить с голливудским актером, ставшим знаменитым президентом США, Рональдом Рейганом.

"Отсутствие политического опыта - его чудовищная слабость. Сравнение его с Рейганом, фильм про которого "1+1" показал за пару дней до выборов, - детское. Потому что Рейган был чиновником, долгие годы возглавлявшим колоссальный по мощи профсоюз артистов Голливуда, а потом дважды был губернатором самого большого штата США Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты. То есть это колоссальный опыт административно-политической жизни. Конечно, он никоим образом не Рейган. И у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие", - сказал Роднянский.

Напомним, глава МИД ФРГ рассказал, чего Берлин ждет от Зеленского.

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