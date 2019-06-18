В воскресенье, 16 июня, в Херсонской области легковой автомобиль слетел с дороги в Перекопский канал, погибли мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла недалеко от села Магдалиновка Чаплинского района Херсонской области. Мужчина 1984 года рождения не справился с управлением автомобилем и съехал в Перекопский канал. В машине находились также двое детей.

К поисковым работам привлекалось 65 человек и 7 единиц техники. В результате удалось обнаружить тела погибших - водителя и двух детей 2002 и 2014 годов рождения.

Напомним, на Закарпатье лесовоз упал с горы в реку, погибли пять человек.

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