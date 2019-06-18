Германия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского прогресса в достижении мира на Донбассе и борьбе с коррупцией. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет Deutsche Welle.

Так, накануне первого официального визита нового президента Украины в Берлин Маас отметил, что Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев".

"Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - сказал министр иностранных дел ФРГ.

По его словам, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые останутся "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины". Кроме того, в планах - потребовать "конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат".

Напомним, ночью 18 июня, после переговоров с Эмануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский перелетел в Германию, его лайнер приземлился в берлинском аэропорту "Тегель". Мы публиковали программу его визита в Берлин.

Также мы писали, что Зеленский перед началом своего официального визита в Германию дал интервью популярному европейскому таблоиду Bild в котором рассказал, с чего начнет возможную встречу с президентом Путиным и о евроустремлениях Украины.