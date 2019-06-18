Под Одессой продолжаются поиски 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала еще 13 июня. Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители нашли свежее захоронение, в котором было тело мужчины 1961 года рождения.

Об этом в своем Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, правоохранители обнаружили свежее захоронение без креста на кладбище в Ивановке, где и пропала девочка.

"...Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии увеличили радиус поисковых мероприятий несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко. Во время поисковых мероприятий по розыску несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в с. Ивановка, во время визуального осмотра и частичного свертывания насыпи обнаружили замотанные скотчем ноги человека", - написал Аброськин.

Оказалось, что таким образом и без соответствующего разрешения был похоронен мужчина 1961 г.р., у которого не было близких родственников. Действиям лиц, которые "таким варварским образом спрятали труп человека", будет дана оценка.

Поиски пропавшего ребенка продолжаются круглосуточно.

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко из Ивановки в Одесской области 13 июня днем ушла на танцы и до сих пор не вернулась домой.

Также мы писали, что 17 июня правоохранители задержали мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала в Ивановке.