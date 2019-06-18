В Киеве, где из-за жары и отсутствия ветра ухудшается качество воздуха, самые тревожные показатели наблюдаются в центральных районах. Об этом передает УНН.

Так, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус сообщил, что самый чистый воздух сейчас в городских районах у воды и на Печерских холмах. А вот в низинах, к примеру, ухудшение его качества чувствуется больше всего.

"Очень важно еще, на каком этаже живет человек. Пыль может собираться на уровне 7-9 этажей, а на уровне 4 этажа - меньше. Кто-то живет у воды - также меньше загрязнения, кто живет в центре города, им больше всех достается - особенно, в низинах. А вот кто живет на холмах, на том же Печерске - там чище, поскольку ветер продувает", - рассказал Виктор Литус.

Напомним, спасатели предупредили о загрязнении воздуха в Киеве.

Также мы публиковали список улиц Киева с самым загрязненным воздухом.