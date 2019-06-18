Во вторник, 18 июня, Конституционный суд Украины продолжит рассматривать представление нардепов от Народного фронта о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Так, продолжится закрытая часть пленарного заседания по конституционности роспуска Верховной Рады Украины.

Кроме этого, продолжится рассмотрение дела по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции постановления Кабинета Министров "Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими" от 7 июня 2017 года №413 (закрытая часть пленарного заседания).

Также на сегодня запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции отдельных положений п.4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402 ̶VIII (закрытая часть пленарного заседания).

Напомним, 11 июня Конституционный суд начал рассматривать по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Этим документом он досрочно прекратил полномочия Рады, назначив внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Если до 21 июля указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет. И они пройдут, как и было намечено ранее, в конце октября 2019 года.

Также представитель Зеленского рассказал, что роспуск Рады был конституционным, так как отсутствие на момент подписания указа коалиции - общеизвестный факт.

Кроме того, мы писали о том, что решит Конституционный суд по указу Зеленского.