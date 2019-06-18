Во вторник, 18 июня, Национальный банк Украины установил курс иностранных валют, доллар подорожал всего на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, изменения курса валют после длинных выходных - незначительные. Доллар стоит сегодня 26,42 грн за единицу американской валюты. А вот евро более заметно изменился в цене. Одна единица евровалюты подешевела на 6 копеек, ее цена составляет 29,76 грн.

Курс НБУ на 18 июня выглядит так:

доллар - 26,42194500 (+0,00486500);

евро - 29,76432100 (-0,05792100);

рубль - 0,41007000 (+0,00134000).

Напомним, банкиры предупредили украинцев, как будет расти курс доллара после Троицы.

Также мы писали о том, как поведел себя курс доллара перед длинными выходными.