Курс НБУ на 18 июня. Доллар после Троицы почти не изменился в цене, а евро немного подешевел
Во вторник, 18 июня, Национальный банк Украины установил курс иностранных валют, доллар подорожал всего на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, изменения курса валют после длинных выходных - незначительные. Доллар стоит сегодня 26,42 грн за единицу американской валюты. А вот евро более заметно изменился в цене. Одна единица евровалюты подешевела на 6 копеек, ее цена составляет 29,76 грн.
Курс НБУ на 18 июня выглядит так:
- доллар - 26,42194500 (+0,00486500);
- евро - 29,76432100 (-0,05792100);
- рубль - 0,41007000 (+0,00134000).
Напомним, банкиры предупредили украинцев, как будет расти курс доллара после Троицы.
Также мы писали о том, как поведел себя курс доллара перед длинными выходными.
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