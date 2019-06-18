Во вторник, 18 июня, в Украине будет жарко. В среднем температура воздуха днем не будет опускаться ниже +26...+30 градусов. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, особенно тепло будет в восточных и южных - кроме Одесской - областях. В этих регионах не ожидаются дожди, днем столбики термометров поднимутся даже выше +30 градусов, ночью они будут едва дотягивать до +20 градусов.

В Киеве и других северных регионах также будет сухо. Днем солнечно и до +30 градусов. Ночью - без осадков и в районе +16...+20 градусов.

Дожди пройдут в западных, некоторых центральных областях и Одессе. Это не помешает воздуху прогреться местами до +30 градусов. Ожидаются грозы. Ночью также тепло от +16 до +18 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, на западе Украины непогода обесточила более сотни населенных пунктов, а на востоке - повредила крыши.

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