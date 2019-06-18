Легендарный итальянский футболист, экс-капитан Ромы Франческо Тотти ушел в отставку с поста технического директора римлян и рассказал, почему он решил покинуть свой родной клуб, которому отдал без малого треть века. Примечательно, что последней каплей переполнившей чашу терпения великого футболиста стало приглашение в Рому на пост главного тренера экс - наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеки.

Об этом передает портал Террикон.

"Если они подписывают нового тренера, покупают игроков, продают игроков, и при этом даже не спрашивают меня, то какой из меня технический директор? Я не полетел в Лондон (на подписание контракта с Паулу Фонсекой - Прим.Ред.), потому что мне позвонили за два дня до того и сообщили, что сделка с новым тренером уже заключена.

Единственный тренер, с кем разговаривал я - это Конте. Неправда, что я общался с Гасперини, Гаттузо или Михайловичем. Если вам кто-то скажет, что все они отказали, а Фонсека был единственным, кто согласился - знайте, это ложь. Я не хочу выглядеть как идиот.

Технический директор должен высказать свое мнение о новом тренере, верно? Но когда я понял, что они уже все решили, что мне оставалось делать? Если все пойдет неважно, мне надо было бы выйти и сказать, что Фонсеку приглашал не я? Фонсеке предстоит найти среду, которая будет для него удобна, с четким путем развития. Судя по тому, что я видел, это хороший тренер, он произвел впечатление в Шахтере, но ему не следовало приезжать в Рому. Здесь ужасная атмосфера", - сказал Тотти на пресс-конференции.

Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека хочет выманить бывшего игрока Шахтера из Англии в Рим и забрать еще двух бразильцев из Украины.

