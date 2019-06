В США разгорается новый мощный скандал между президентом Трампом и редакцией влиятельной The New York Times. Хозяин Белого дома потребовал от газеты немедленно раскрыть источники, сообщившие о том, что американские спецслужбы активно пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

С таким требованием Трамп по традиции выступил в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

"Статья в The New York Times об участившихся атаках США на российскую энергосистему является лживой новостью, и находящаяся в упадке The New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой", - написал президент США.

Он заявил, что издание "должно нести полную ответственность" за опубликованный материал.

Напомним, что в статье The New York Times, опубликованной 15 июня, со ссылкой на источники утверждается, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключать какие-то ее элементы. Трамп обвинил газету в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США. Редакция отвергла эти обвинения.

В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США на энергосистему РФ.