Президент Украины Владимир Зеленский, перед началом своего официального визита в Германию, дал интервью популярному европейскому таблоиду Bild в котором рассказал с чего начнет возможную встречу с президентом Путиным и о евроустремлениях Украины.

Примечательно, что интервью президента прошло в очень неформальной обстановке. Зеленский общался с репортерами сидя на ступеньках лестницы.

Репортеры Bild Пол Ронхаймер (слева) и Джулиан Ропке беседуют с Зеленским, фото: bild.de

В начале Зеленского спросили, не считает ли он, что Крым уже потерян для Украины.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина. Крым это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - ответил президент Украины и пообещал что именно с этого он и начнет свою встречу с Путиным.

На вопрос, верит ли он в то, что Украина присоединится к ЕС, Зеленский ответил, что Украина уже является частью европейского сообщества.

"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", - сказал президент Украины.

По поводу присоединения Украины к НАТО, Зеленский заявил, что считает Альянс гарантом континентальной безопасности.

"Расширение НАТО - мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса. Украина официально заявила о своем стремлении присоединиться к НАТО. Мы хотим выполнить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса", - считает президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский считает, что санкционное давление на Россию - единственное, что ведет к миру на Донбассе.