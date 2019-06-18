Вчера, 17 июня, Ужгородский суд взял под стражу и без права внесения залога 21-летнюю девушку-водителя Porsche Cayenne, которая совершила ДТП с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции Закарпатской области.

Фото: zk.npu.gov.ua

"Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное в суде представителем прокуратуры, и выбрал для виновницы ДТП с тяжелыми последствиями меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей - до 13 августа", - уточнили в пресс-службе.

В полиции также напомнили детали громкого ЧП. В минувшую субботу, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на ул. Славянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки Porsche Cayenne и Fоrd Fосus.

По информации следствия, 21-летняя жительница Свалявы, управляя чужим Porsche Cayenne без соответствующих документов, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Fоrd Fосus под управлением 32-летнего ужгородца. В результате ДТП последний оказался в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следствие по делу проводит специализированный отдел по расследованию ДТП областного следственного управления ГУ НП в Закарпатской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ужгороде полицейский влетел на авто в бетонную стену.