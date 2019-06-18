Знаменитая украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан пополнила свою коллекцию трофеев. На чемпионате Европы, который стартовал 17 июня в немецком Дюссельдорфе, она завоевала золотую награду. В финале личного турнира саблисток наша Ольга Харлан выиграла у француженки Манон Брюне (15:12), как сообщает Укринформ.

Фото: Укринформ

Для Ольги Харлан это уже восьмой титул чемпионки Европы, шесть из которых - индивидуальные. Континентальное первенство по фехтованию, на котором разыграют 12 комплектов наград - по шесть среди мужчин и женщин (личных и командных), пройдет до 22 июня.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинская спортсменка Ольга Харлан выиграла Кубок мира-2018 по фехтованию.

Также мы рассказывали, что украинка Харлан заняла первое место по фехтованию на этапе Гран-при в Сеуле.