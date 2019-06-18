Сегодня ночью, 18 июня, после переговоров с Эмануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский перелетел в Германию и его лайнер благополучно приземлился в берлинском аэропорту "Тегель". Об этом сообщает Укринформ.

Свой первый официальный визит в ФРГ Владимир Зеленский начнет со встречи с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В 12.30 по местному времени (11.30 по Киеву - Прим.Ред.) перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 12.45 по Киеву).

Во дворце Bellevue состоится также встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков. Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине. Сегодня вечером украинская делегация отбудет в Киев.

Ранее "Страна" в материале "Намекают Зе на смену курса" выяснила, на что повлияют визиты президента Украины в Париж и Берлин.