Вчера, 17 июня, популярный европейский лоукост Ryanair начал международные рейсы из Харькова, выполнив рейс в польский Краков. Цены на билеты начинаются от 12 евро.

О начале полетов в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - пришла пора Харькова.

Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукоста №1 Европы. Цены на билеты стартуют от 12 евро.

19 июня ждем Ryanair в Одессе. Путешествуйте. Открывайте для себя мир и меняйте Украину. Мы сделали все (не)возможное, чтобы удешевить почти в 10 раз стоимость перелетов и чтобы авиация стала доступной для всех, а не только для избранных", - написал министр.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Ранее "Страна" сообщала, что крупнейший в Европе лоукост Ryanair запустил украиноязычную версию своего сайта.

Такжэе мы рассказывали, что лоукост Wizz Air возобновит полеты из Киева в польский Люблин.