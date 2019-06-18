Первый вице-спикер Верховной Рады и кандидат в народные депутаты от Европейской солидарности Петра Порошенко Ирина Геращенко считает заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что старые партии, такие как БПП, должны отойти в прошлое, "потерей достоинства и здравого смысла".

Об этом она заявила в эфире телеканала Прямой.

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здравого смысла от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Также она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере", - сказала она.

Ранее "страна" сообщала, что с кем и зачем политическая сила премьера Украины идет в Раду, а также о том, что Гройсман объявил первую десятку своего партийного списка.