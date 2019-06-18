Исполнительный директор Комитета по защите журналистов (КЗЖ) в Нью-Йорке Джоэл Саймон призвал президента Украины Владимира Зеленского уделить приоритетное внимание и содействовать свободе прессы в Украине. Об этом говорится в открытом письме, адресованном главе Украины, на сайте комитета.

Как отмечается в письме, в последние годы ряд украинских журналистов подвергались репрессиям за их репортажи, что свидетельствует об ухудшении свободы прессы в стране.

"Наиболее показательным является случай с журналистом-расследователем белорусского происхождения Павлом Шереметом, который был убит в результате взрыва автомобильной бомбы в Киеве 20 июля 2016 года. КЗЖ неоднократно призывал украинские власти провести тщательное и независимое расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в тексте.

"В первую годовщину убийства Шеремета я возглавил делегацию КЗЖ в Украине, которая выпустила наш специальный доклад: "Отказ в правосудии: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета". Во время поездки мы встретились с тогдашним президентом Петром Порошенко, чтобы обсудить выводы доклада и представить рекомендации украинским властям. Порошенко сказал делегации, что у его правительства есть политическая воля, чтобы решить дело. Тем не менее, не было никакого прогресса в расследовании при администрации Порошенко, и власти ограничили доступ общественности как к информации о расследовании, так и к следователям", - пишет Саймон.

В связи с этим глава комитета просит Зеленского обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности.

"Продолжающаяся безнаказанность в убийствах журналистов оказывает пугающее воздействие на прессу страны, особенно среди журналистов, освещающих потенциально деликатные и противоречивые вопросы", - говорится в письме.

Также в комитете обратили внимание на другого журналиста - Кирилла Вышинского, главреда РИА Новости Украина, который находится под стражей с мая 2018 года. Как отметил Саймон, ему грозит длительный срок лишения свободы по обвинению в антигосударственном обвинении, которое Вышинский отрицал.

"Мы призываем ваше правительство выполнить свои международные обязательства по защите свободы прессы и защите прав всех журналистов, независимо от их политической принадлежности или редакционной позиции, незамедлительно и безоговорочно освободив Вышинского", - заявил директор.

Кроме того, в письме обратили внимание на независимого журналиста Станислава Асеева, которого в течение двух лет удерживают сепаратисты на Донбассе.

По его словам, Асеев, также известный как Станислав Васин, рассказал для международной и внутренней аудитории о реалиях, с которыми сталкиваются украинцы, живущие на востоке. Сообщается, что КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит президента использовать полномочия для обеспечения освобождения Асеева.

Также Саймон подчеркнул, что комитет ведет неустанную работу над тем, чтобы обеспечить свободу журналисту "Укринформ" Роману Сущенко, который находится в российской тюрьме с 2016 года, и призвал Зеленского приложить все усилия для обеспечения его свободы.

"Украина в состоянии показать региональный пример свободы прессы - в зависимости от шагов, которые вы предприняли за время пребывания на посту президента. Мы умоляем вас разрешить такие случаи безнаказанности, как Павел Шеремет; защитить пространство для критической и независимой журналистики, обеспечив, чтобы международные и местные журналисты, включая журналистов на востоке страны и в Крыму, могли работать свободно и безопасно при полной защите государства; и путем повышения признательности и поддержки свободы прессы через ваши слова, действия и политику", - подытожил Саймон.

Ранее сообщалось, что Еврофедерация журналистов призвала политиков Украины подписать Декларацию в защиту свободы слова.

Также мы писали, что в Тунисе журналисты из 150 стран потребовали наказать убийц Шеремета.