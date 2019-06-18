В понедельник, 17 июня, правоохранители задержали за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала в Ивановке в Одесской области 13 июня.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

"В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление "отбросов", которые используют горе родителей для личного обогащения", - написал Аброськин.

По его словам, вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка потребовал 10 тыс. долларов.

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

"Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", - заявил полицейский.

Задержанный пояснил, что сделать это его попросили товарищи, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Осужденные обратились к вышеназванному злоумышленнику из колонии и попросили через "конференц-связь" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы "заработать" денег.

По словам Аброськина, сейчас поиски ребенка продолжаются. Как сообщили журналистам местные жители, Лукьяненко пропала после того как с рынка, на котором работает ее мама, ушла в школу на занятия в танцевальный кружок. Возле местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Примерно в то время, когда девочка пропала, некоторые люди в данном месте (около 300 метров от рынка) слышали громкий крик. Однако, когда один из местных жителей выбежал на улицу, там никого не было.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

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