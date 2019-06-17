Аукционный дом Sotheby's был продан за 3,7 млрд долларов французско-израильскому миллиардеру Патрику Драги. Об этом говорится на сайте Sotheby's.

"Сегодня Sotheby's сообщила, что подписала окончательное соглашение о слиянии и поглощении с компанией BidFair USA, которая полностью принадлежит владельцу телекоммуникационной группы и известному любителю искусства Патрику Драги", - говорится в пресс-релизе.

Также в аукционном доме, что по условиям договора каждый владелец акций должен получить наличными 57 долларов за акцию и так общая сумма продажи составит 3,7 млрд долларов.

Как известно, Sotheby's - четвертый самый старый аукционный дом в мире. Вместе с аукционным домом Christie's занимает примерно 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и т. п.

Ранее сообщалось, что "Лежащую обнаженную" Модильяни продали за рекордную цену в истории Sotheby's.

Также мы писали, что картину известного художника нашли под лестницей и теперь продают на Sotheby's за 1,5 миллионов фунтов.