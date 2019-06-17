К понедельнику, 17 июня, ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты Украины на внеочередные выборы в парламент, которые пройдут 21 июня, передает пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями – 47", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в понедельник на очередном заседании комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 3.

Кроме того,комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Помимо этого, комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в народные депутаты Украины.

Также сообщается, комиссия зарегистрировала доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам.

Также мы писали, что ЦИК отказала Александру Онищенко в регистрации на парламентские выборы.