В сети появился список первой пятерки предвыборного списка Партии Шария. Видеопрезентация опубликована в YouTube шеф-редактором сайта Sharij.net Ольгой Шарий.

В список вошли:

Анатолий Шарий. Видеоблогер, журналист; Ольга Шарий. Шеф-редактор сайта Шарий.net, видеоблогер; Антонина Белоглазова. Журналист, в 2017 году была похищена сотрудниками СБУ в центре Киева; Павел Уллах. Редактор сайта Шарий.net, помощник Анатолия и Ольги Шарий; Евгений Евтухов. Продюсер, диджей, владелец лейбла Send Records, создатель радиостанции DJFM.

Видео: YouTube/Ольга Шарий

Напомним, 6 июня стало известно, что известный блогер Анатолий Шарий создал политическую партию под названием "партия Шария".

"У меня есть острое желание наказать мразоту. У меня есть острое желание вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы", – сказал Шарий в своем видео.

Отметим, что по данным СМИ, в последние годы Анатолий Шарий проживает в странах ЕС, где получил статус беженца. Информация о том, что Шарий получил статус беженца в Литве появилась в июне 2012 года.