В Центральной избирательной комиссии на заседании 17 июля зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Заседание проводила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает пресс-служба Центризбиркома.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 3", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что была отменена регистрация кандидата Гончаренко А.В., который баллотируется в ОИО № 137 в порядке самовыдвижения, в связи с его заявлением.

Помимо этого, ЦИК признала В.И.Коновалюка отказавшимся от баллотирования, поскольку он отозвал свое заявление о самовыдвижении кандидатом в народные депутаты в ОИО №60.

Центризбирком также отказал в регистрации трем лицам: Герговскому А.Ю., выдвинутому в порядке самовыдвижения в ОИО № 62, Кривошеи Г.Г. - в ОИО № 93 и Гинак А.Ф. - в ОИО № 141, в связи с отсутствием документов, указанных в части второй статьи 55 избирательного закона.

Таким образом, на сегодняшний день в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в частности: баллотирующиеся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутые политическими партиями - 47.

Напомним, проведение досрочных парламентских выборов в Украине назначено на 21 июля.

Ранее сообщалось, что в ЦИК зарегистрировали уже 264 кандидата-мажоритарщика на выборах в Раду.

Также мы писали, что в ЦИК заявили о регистрации 188 кандидатов-мажоритарщиков на выборах в Раду.