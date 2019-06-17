В Киеве был обнаружен автомобиль марки Mercedes, который сегодня заехал на стеклянный пешеходный мост. Об этом сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Vlad Antonov

Он отметил, что автомобиль стоит в подземном паркинге на Печерске. По его словам, водитель, 1993 года сбежал из страха получить административный штраф.

"Водитель, такой смелый, 1993 года рождения сбежал и в страхе получения админ штрафа спрятался дома. Данная статья не предусматривает глубокое насильственное проникновение. Друг, выходи по добру по здорову на кохве", - написал Антонов.

Скриншот: Facebook/Vlad Antonov

Как сообщалось, сегодня днем пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля.

Также мы писали, что 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.