Предприимчивый житель Китая организовывал туристические поездки в "Чернобыль". Все оставались довольными, поскольку антураж соответствовал, дозиметры показывали то же, что и в Припяти, и всегда было, что рассказать друзьям и знакомым.

Однако в итоге оказалось, что любителей экстримального отдыха отправляли совсем не в зоны отчуждения ЧАЭС, а в российский Челябинск, передает Рамблер.

Обман раскрылся когда популярный тур для себя и своей семьи тур приобрел глава Минэнерго Китая Ла Миндун, который в 80-х посещал Чернобыль и легко опознал подлог. Теперь незадачливый гид получил 10 лет за мошенничество, а спрос на туры уже в настоящий Челябинск резко возросли.

Организатор поездок рассказывал, что последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут жить в поселениях, но радиационный фон по-прежнему остается нестабильным.

"Если взять радиационный фон Челябинска, то местами он выглядит как Припять, поэтому нет ничего удивительного в том, что наш город выдали за Чернобыль", - цитирует уральских экологов портал topnewsrussia.ru.

Эта новость облетела весь интернет, однако сами челябинцы считают, что такое вряд ли возможно. Ведь даже в аэропорту трудно пропустить огромную надпись "Челябинск", хотя другие уверены, для китайцев русские буквы, что для нас иероглифы.

Ранее сообщалось, что у охладителя Чернобыльской АЭС ловят мышей, чтобы изучить влияние излучения.

Также мы писали, что после выхода сериала "Чернобыль" в Instagram критикуют за вызывающие фото из Припяти.