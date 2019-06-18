Украинская сторона отрицает, что ведет обстрелы Донецка и связывает сообщения об этом с предстоящим в Минске заседанием трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в штабе ООС.

"19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных подразделений через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют "фейковые" новости о якобы готовящихся украинскими войсками провокационных обстрелах собственных позиций и мирных населенных пунктов, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за последнюю неделю произошла эскалация применения врагом видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

"Зафиксированы неединичные случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК. Кроме того, враг осуществлял циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры на всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадало пять мирных жителей", - добавили в ООС.

В свою очередь украинские военные заверили, что не будут поддаваться на провокации со стороны противника и будут продолжать выполнять боевые задачи, придерживаясь взятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Донецк подвергается очень серьезным обстрелам.

Также мы выясняли, что стоит за этими сообщениями.