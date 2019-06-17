Правительство Франции готово к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), однако сначала должны быть сделаны шаги, которые подтверждают намерение выполнять обязательства.

Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Париже, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается ситуации на Донбассе. Конфликта, который продолжается уже 5 лет и раздирает Европу… Мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна вернулась к миру. Я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении. И в диалоге с Россией", сказал Макрон.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о желании возобновить встречи в Минском и Нормандском форматах.

Также мы писали, что Зеленский сказал Макрону, что не готов к переговорам с сепаратистами.