Вчера во время отработки столицы патрульной полицией за нарушение правил дорожного движения возле Верховной Рады на улице Грушевского был остановлен автомобиль "Chrysler". Как мы узнали из собственных информированных источников в Нацполиции, составлением админпротокола на водителя дело не ограничилось.

При стандартной процедуре проверки документов и сверки номеров агрегатов, бдительный сотрудник патрульной полиции выявил, что техпаспорт, поданный вместе с водительским удостоверением, похож на поддельный и даже не вооруженным взглядом со слов наших источников было видно, что он не соответствует установленному образцу.

Когда госномер этого автомобиля "пробили" по базе полиции, оказалось, что на этих же госномерах уже числится служебный автомобиль той же модели и цвета "Chrysler", зарегистрированный на управление юстиции Волынской области. Автомобиль был задержан до выяснения обстоятельств, по данному факту начато уголовное расследование по ч.4 ст.358 УК Украины - использование заведомо поддельных документов. Максимальное наказание - ограничение свободы до 2 лет.

По словам оперативников, это может быть классический автомобиль-двойник - машина того же цвета и модели с подделанными номерами кузова и техпаспортом. При наличии огромного массива информации о владельцах госномеров в открытом доступе в интернете, изготовить любые поддельные номерные знаки и техпаспорт для современных дельцов не составляет труда.

Управление юстиции Волыни, вероятно, было выбрано из-за того что автомобиль приехал из Волынской области, где, скорей всего, его хозяин мог широко пользоваться своим статусом. Если конечно знал что ему продали "двойника".

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