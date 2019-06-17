Глава Украины Владимир Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию, чтобы помочь завершить войну на Донбассе и вернуть оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию. Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой Франции Эммануэлем Макроном после встречи с ним в Париже, передает Интерфакс-Украина.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру – это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - сказал он.

Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласились продлить на год антироссийские санкции.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии призвал выяснить, действительно ли нужны санкции против России.