Известный обозреватель кино, ютуб-блогер Евгений Баженов (BadComedian) и представители кинокомпании Kinodanz заключили мировое соглашение по иску против него на 1 млн рублей. Об этом сообщил адвокат видеоблогера Сергей Панченко, передает Интерфакс.

"Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет. Ожидается, что 24 июня данное соглашение будет принято судом", - сказал Панченко. Он уточнил, что условия соглашения составляют коммерческую тайну.

Ранее BadComedian сообщал, что готов обсуждать мировое соглашение с кинокомпанией Kinodanz по ее иску, но никаких предложений от нее на тот момент не получал.

Кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором были использованы кадры из картины. Об этом рассказал сам BadComedian в своем ролике 3 июня.

Компания в исковом заявлении требовала от Баженова удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Сделанные Баженовым обзоры фильмов набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube. Блогер ранее уже критиковал другой снятый компанией Kinodanz фильм "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что из бюджета выделяют государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова сообщала "Интерфаксу", что министерство не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском и зарубежном рынке, но мы не оказываем поддержку в суде", - сказала Любимова.

В поддержку Евгений "Бэда" Баженова выступили многие деятели культуры России и СНГ. Его публично поддержали Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Данила Поперечный, Никита Михалков, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие.

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