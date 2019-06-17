Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам. Об этом президент заявил на брифинге с лидером Франции Эммануэлем Макроном после встречи с ним в Париже

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал Зеленский.

Также президент считает, что предпосылками для возвращения к диалогу и "нормандскому формату" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.

"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень не сложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", - указал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский сказал Макрону, что не готов к переговорам с сепаратистами.

Также мы писали, что Зеленский с супругой прибыл в Париж и рассказал на конференции стартапов о красивых украинках.