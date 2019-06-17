Согласно предварительный прогнозам, жаркая погода в Украине спадет с 25-го июня, но на юге высокая температура продержится дольше. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко в понедельник, 17 июня.

По данным синоптика, температура воздуха упадет примерно до +23...+29 градусов. 18 июня, ожидается снова +29...+34 градуса, на Западе +25...+29 градусов.

"Локальные дожди с грозами завтра, во вторник, возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщины", - говорится в сообщении.

При этом синоптик предупредила, что кратковременные дожди ненадолго будут освежать воздух, но могут быстро перейти в сильный ливень с грозой. Однако в других областях Украины будет сухо.

В Киеве 18 июня - жара, около +30 градусов. Вероятность дождя незначительна.

"В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, ощутимо, предполагается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живые и веселые 24-25 июня", - написала Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, как долго продержится в Украине невероятная жара.

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