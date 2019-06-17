Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Ему было 67 лет. Об этом в понедельник, 17 июня, передает катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.

Сообщается, что ему стало плохо на заседании суда во время рассмотрения обвинения в шпионаже. Мурси проходил по нему как главный обвиняемый. Он потерял сознание, а через некоторое время скончался.

Мурси стал президентом после инспирированного бунта серии "Арабская весна" в 2012 году. Тогда основные акции протеста в Египте развернулись на площади Тахрир в столичном Каире. В результате был свергнут многолетний президент страны Хосни Мубарак.

Спустя год Мохаммеда Мурси также свергли, но уже военные.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

С 2013 года он отбывал наказание по нескольким обвинениям, в частности в шпионаже и подделке документов для участия в президентских выборах в 2012 году. Суд приговорил его к семи года лишения свободы. Мурси отказывался признать решения суда в отношении себя, так как считал новые власти Египта нелегитимными.

Мурси был одной из ключевых фигур движения "Братьев-мусульман". По информации Human Rights Watch, около тысячи человек погибли при разгоне митингов в его поддержку.

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