Опубликованы фото и видео Луны, Юпитера и Сатурна в ночном небе Земли
В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, с Земли невооруженным глазом некоторые наблюдали Юпитер.
В ночь с 10 на 11 июня крупнейшая планета в Солнечной системе стала на одну линию с Землей и Солнцем. В астрономии это событие называют противостоянием: пока Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам - единственной планетой между ними осталась Земля.
Юпитер приблизился на расстояние примерно 640 млн км к Земле и стал третьим самым ярким объектом в ночном небе нашей планеты после Луны и Венеры.
Фото: uaportal.com
Видео: youtube.com/Максим Костенко
Видео: youtube.com/LaboratoryW
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