В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, с Земли невооруженным глазом некоторые наблюдали Юпитер.

В ночь с 10 на 11 июня крупнейшая планета в Солнечной системе стала на одну линию с Землей и Солнцем. В астрономии это событие называют противостоянием: пока Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам - единственной планетой между ними осталась Земля.

Юпитер приблизился на расстояние примерно 640 млн км к Земле и стал третьим самым ярким объектом в ночном небе нашей планеты после Луны и Венеры.

Фото: uaportal.com

Видео: youtube.com/Максим Костенко

Видео: youtube.com/LaboratoryW

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