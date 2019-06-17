В понедельник, 17 июня, в Киеве после сильного дождя затопило дороги. Видео опубликовано в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

По данным сообщества Типичный Киев, дороги затопило недалеко от станции метро Черниговская. Также, как пишут подписчики паблика, на Троещине прошел сильный дождь с градом.

В то же время, дождь миновал многие районы столицы. На Позняках его практически не было, на Печерске, Нивках, Оболони, Академгородке – и не "капнуло", жалуются пользователи Facebook.

Видео: Facebook/Типичный Киев

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму мощный ливень затопил Севастополь. Улицы превратились в реки.

Также мы писали, что под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.