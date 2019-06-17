Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что он ответил на просьбу лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко распустить Верхоную Раду независимо от того, что решит по этому вопросу Конституционный Суд. Об этом сообщает НВ.

"Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение", — отметил президент.

На вопрос журналистки, собирается ли он выполнять решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было, Зеленский ответил:

"Давайте дождемся решения, они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд", — подчеркнул Зеленский.

Журналістка НВ Крістіна Бердинських запитала Володимира Зеленського про його зустріч з лідером ВО Батьківщина Юлією Тимошенко. pic.twitter.com/yskLt35U8X — Новое Время (@tweetsNV) 17 червня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе Тимошенко посоветовала президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске рады, даже в случае признания его неконституционным в Конституционно Суде.

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - заявила она в эфире канала "112 Украина.

Ранее сообщалось, что решение в деле о роспуске Рады КС примет после 20 июня.

Также мы писали, что Конституционный суд по роспуску Рады перешел к закрытой части слушания.