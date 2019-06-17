Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к "работе в Минском и Нормандском форматах" для установления мира на Донбассе, но не готов к диалогу с "сепаратистами".

На совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи в понедельник в Париже Зеленский отреагировал на прозвучавшие слова своего французского коллеги о "переговорах с сепаратистами".

"Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - заявил президент.

В свою очередь президент Франции отметил, что не слышал перевод и говорил о том, что приветствует жесты Зеленского по прекращению огня, которые президент Украины предпринял в первые дни своего президентства, а также жесты в отношении "населения, которое живет в сепаратистских зонах".

"Я говорил о населении, которое живет на оккупированных территориях", - сказал Макрон.

Как сообщала "Страна", накануне, 16 июня, на линии фронта на Донбассе вновь открыла огонь артиллерия. Жители прифронтовых районов в Донецке говорят о многочасовых боях в районе аэропорта и обстрелах. "Страна" выяснила, что и почему сейчас происходит на фронте.

Отметим, что в рамках официального визита президента Украины во Францию ​​Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Напомним, что советник президента Зеленского по военным вопросам Иван Апаршин в середине мая заявил, что команда Владимира Зеленского намерена продолжить ООС на Донбассе.