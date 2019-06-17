В сети появилось видео из машины, которая сегодня заехала на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве и припарковалась там. Запись публикует Киев Оперативный в Facebook.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Как видно на видео, внутри машины находилось три человека - две девушки и мужчина, который вел автомобиль.

Сегодня днем пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля.

По имеющейся у полицейских информации, Mercedes GL 500 2007 года выпуска выехал в сторону Набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

Напомним, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.