Появилось видео из машины, которая заехала на велопешеходный мост в Киеве. В авто был парень и две девушки
В сети появилось видео из машины, которая сегодня заехала на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве и припарковалась там. Запись публикует Киев Оперативный в Facebook.
Видео: Facebook/ Киев Оперативный
Как видно на видео, внутри машины находилось три человека - две девушки и мужчина, который вел автомобиль.
Сегодня днем пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля.
По имеющейся у полицейских информации, Mercedes GL 500 2007 года выпуска выехал в сторону Набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.
Напомним, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.