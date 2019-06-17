Власти Франции готовы поддержать намерение президента Украины возобновить переговоры в Минском и Нормандском форматах, а также с Россией. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с прилетевшим в Париж Владимиром Зеленским.

В частности, Макрон поддерживает возобновление переговоров в Минском формате и заверяет в своей поддержке Украины в переговорах с Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата - возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией", - заявил Макрон на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник.

Также президент Франции заявил о готовности провести заседание в "Нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия). Но перед этим, по словам Макрона, "нужны определенные шаги и договоренности".

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - отметил Макрон.

В чём различия в подходах к Минским соглашениям:

Позиции по вопросу выполнения Минских соглашений между Киевом и Москвой разнятся в очередности их выполнения. В частности, ключевым является порядок предоставления автономии "Л/ДНР" в составе Украины, объявления амнистии, а также восстановления официального контроля Украины над границей с Россией.

Одним из камней преткновения в вопросе выполнения Минских соглашений является режим АТО, а позже ООС. Российская сторона настаивает на том, что для нормализации ситуации в регионе ее необходимо прекратить. Украинская же сторона считает это неприемлемым.

Содержание Вторых Минских соглашений (от 15 февраля 2015 года):

Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"): для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;

для вооружённых формирований "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ("ЛДНР")" - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

Особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;

право на языковое самоопределение;

участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;

государственную поддержку социально-экономического развития территорий;

содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами России;

создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.

Как сообщала "Страна", 16 июня, на линии фронта на Донбассе вновь открыла огонь тяжелая артиллерия. Жители прифронтовых районов в Донецке говорят о многочасовых боях в районе аэропорта и обстрелах. Мы выясняли, что и почему сейчас происходит.