Кабинет министров Украины 14 июня опубликовал постановление, согласно которому вводятся изменения размеров сбора за регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Речь идет об авторских правах на произведения, торговых марках и патентах, передает ubr.ua.

Отмечается, что теперь за регистрацию торговой марки нужно платить в четыре раза больше - 4 тысячи гривен. Еще по столько же придется заплатить за каждый дополнительный класс. За использование в торговой марке слова "Украина" придется заплатить 24 тыс. грн. Но чиновники отмечают, что в случае подачи заявления в электронном виде, готовы сбросить 20% стоимости.

Владеть патентами также стало дороже. К примеру, раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 грн. и достигал максимума в 3,8 тыс. грн. после истечения пятнадцати лет, то сейчас стоимость стартует от 600 грн. (первый и второй год). Начиная с 21-го и заканчивая 25-м годом цена владения патентом составляет по 30,4 тыс. грн.

Изменения должны вступить в силу через месяц после публикации постановления. А пока подаваться на регистрацию можно еще по старым тарифам, указанным в постановлении за 2004 год.

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