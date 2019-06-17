Основатель китайской корпорации "Huawei Technologies" Рен Чжэнфэй ожидает, что санкции США сократят доход примерно на $30 млрд в ближайшие два года. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

При этом ожидается, что несмотря на санкции США и Google, продажи крупнейшей технологической компании Китая останутся на прежнем уровне и составят около $100 млрд в 2019-м и 2020 годах.

Однако в Huawei будут стремиться поддерживать свой бюджет на исследования и разработки и воздерживаться от увольнений сотрудников или продажи крупных активов компании. При этом рост сетей может остановиться из-за отказа от критических американских технологий.

Huawei Technologies Co. Ltd. – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году. Производит оборудование для беспроводных сетей, сетевые устройства, аппаратное обеспечение, терминалы, смартфоны и планшеты.

Отметим, что 21 февраля 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В разведке США предполагали, что компанию Huawei финансировало МГБ Китая, разведка и народно-освободительная армия (НОАК) КНР.

В США, 16 мая президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список.

Как сообщала "Страна", Huawei будет работать на операционной системе Hongmeng. По словам вице-президента компании Эндрю Уильямсона, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев.

Отметим, что буквально параллельном стало известно о том, что власти США отсрочили санкции против Huawei на два года.

Напомним, что новые смартфоны Huawei лишатся Facebook, WhatsApp и Instagram.