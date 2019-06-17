В США назвали заявление Ирана о грядущем повышении уровня обогащения урана "ядерным шантажом". Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Как сообщалось сегодня, правительство Ирана объявило о том, что собирается существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана. Это значит, что страна отходит от некоторых пунктов многосторонней "ядерной сделки", от который США отказались еще в мае.

"Во время второй фазы частичного выхода мы готовы немедленно увеличить обогащения урана выше установленной в ядерном соглашении нормы в 3,76%", - сказал Секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, добавив, что Иран нуждается в увеличении уровня обогащения урана до 20%.

Европейские страны, которые подписали соглашение - Франция, Великобритания и Германия - пытались его спасти. При этом Великобритания уже встала на сторону США, критикуя активную внешнюю политику Ирана. Тегеран поддерживает сирийское правительство Башара Асада и повстанцев-хуситов в Йемене, сражающихся против интервенции коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как сообщала "Страна", 8 мая, президент США Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание – заявил о выходе из так называемой "ядерной сделки" с Ираном.

Напомним, что еще в ноябре 2018 США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT. Затем, в декабре атомный авианосец ВМС США USS John C. Stennis вошел в воды омывающего Иран Персидского залива.