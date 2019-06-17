Американский модельер, писательница и одна из создательниц синих джинсов Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Independent.

Смерть Вандербилт подтвердил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. Он сообщил, что несколько недель назад дизайнеру диагностировали прогрессирующий рак желудка.

"Она была готова. Она была готова уйти. Так, как хотела", - прокомментировал Купер.

На рубеже 1950-х и 1960-х годов Глория Вандербильт проявила себя в качестве актрисы, снявшись в нескольких телесериалах.

В конце 1960-х Вандербильт занялась разработкой собственной линии постельного белья, посуды и столовых приборов. В 1970-х она открыла для себя модельный бизнес, использовав первоначально своя имя в качестве бренда для линии шарфов.

Фото: spletnik.ru

Глория Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке, много времени в детстве провела в Париже. Дизайнер четыре раза была замужем, причем первый раз она вышла замуж в 17 лет. В 21 год она получила контроль над трастовым фондом на $4,3 млн, который оставил после смерти ее отец и не успела прокутить мать.

Глория Вандербилт - единственная дочь Реджинальда Вандербилта, который за 20 лет промотал $20 миллионов, доставшихся ему в наследство от семьи. Он был женат на Глории Морган, которая вышли из семьи тех самых Морганов - банкиров и потомков легендарного пирата. Это был второй брак отца, от первого брака у него была дочь Кэтлин.

Семья Вандербилт входит в число самых известных обеспеченных американских семей. Глория Вандербилт - потомок Корнелиуса Вандербилта, одного из самых успешных предпринимателей США XIX века.

Мот и жуир Реджинальд все-таки оставил дочери $10 млн., которые его вторая жена тратила в Европе. Когда Глория - старшая в очередной раз попала под суд (по обвинению в любовной связи с английской маркизой Надеждой Милфорд-Хэйвен), то на судебное заседание явилась уже 10-летняя (!) Глория-младшая в окружении адвокатов.

"Скажите ей, чтобы она перестала тратить мои деньги!" заявила хваткая девочка.

Дело было решено в пользу Глории-младшей. Правда, в 21 год она получила не $10 млн., а только то, что осталось - "всего" $4 миллиона.

Вандербилт родила четверых сыновей, один из которых совершил самоубийство на ее глазах в 1988 году.

Вандербилт была талантливым художником, кроме того, занималась актерским мастерством и выступала на Бродвее, а также снималась в телесериалах. Также она написала несколько книг, в одной из которых рассказала о своих романах с певцом Френком Синатрой и актером Марлоном Брандо.

В 1976 году по предложению одной из индийских модельных корпораций, Вандербилт запустила собственную линию узких синих дизайнерских джинсов, на задних карманах которых был скрипт с её именем и логотипом в виде лебедя. Вскоре марка "Gloria Vanderbilt" перешла и на линию блузок, обуви, изделий из кожи, ликёров, парфюмерии и различных аксессуаров.

Джинсы, на заднем кармане которых стояла подпись Глории Вандербилт, быстро стали популярными, за что современные американские журналисты часто называют Вандербилт "королевой джинсов".

Как сообщала "Страна", умер Карл Лагерфельд. Королю моды из дома Chanel было 85. Причиной смерти стал рак желудка.

Отметим, что телеведущая Оксана Марченко снялась для книги Dolce & Gabbana. Она сообщила об этом в своем Инстаграме и выложила фото со съемок.