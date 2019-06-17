Белорусский аэропорт в Минске присоединился к акции #KyivNotKiev и переименовал названия нескольких украинских городов. Об этом сообщает местное издание "Радые Свабода".

Фото: svaboda.org

Сообщается, что отныне табло вылета и прилета отображает название украинской столицы на латиницы как Kyiv, а города Львов как Lviv.

Напомним, 13 июня совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. С 17 июня написание украинской столицы заменено с Kiev на Kyiv. В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.

В мае был представлен полный текст новых правил правописания. В документе указывалось, что некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. Изменения были утверждены правительством Украины "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка".