В рамках официального визита президента Украины во Францию ​​Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди. "Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих планах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она также пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну. Около 16:40 началась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская рассказала о том, как проходила встреча: "Очень рада сопровождать мужа во время официальных визитов во Францию и Германию. Наша первая остановка - Париж. И моя первая встреча с супругой президента Франции Брижит Макрон. Спасибо невероятной первой леди Франции за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которыми она поделилась", - написала в соцсети Елена Зеленская, сопроводив слова благодарности серией снимков.

Фото: olenazelenska_official/Instagram

Как сообщала "Страна", 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

После Франции 18 июня он посетит с официальным визитом Германию. Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса. Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

