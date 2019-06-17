Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, проводит встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Европейская правда.

Les honneurs militaires sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.

Видео: Twitter/Isabelle Dumon

Сообщается, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где был встречен с военными почестями. В 17:30 должна начаться совместная пресс-конференция глав государств.

Напомним, сегодня Зеленский посетил самый большой кампус стартапов "Station F", который открылся в Париже в июня 2017 года.

Также ожидается, что украинский президент посетит французский Сенат и встретится с представителями французского бизнеса, а вечером отправится в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что в Белом доме еще не согласовали дату встречи Трампа и Зеленского. "Я могу подтвердить, что приглашение на встречу были направлены, но дату не установили, и мы пока ничего не сообщаем", - рассказал источник в администрации Трампа.

Напомним, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа еще 30 мая.