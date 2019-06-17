Власти Ирана объявили о планах существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана. Это означает отход от некоторых пунктов многосторонней "ядерной сделки", об отказе от которой еще в мае объявили власти США. Об этом сообщает Reuters.

Секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что уже через 10 дней запасы низкообогащенного урана Ирана превысят 300 килограммов.

"Во время второй фазы частичного выхода мы готовы немедленно увеличить обогащения урана выше установленной в ядерном соглашении нормы в 3,76%", - сказал он, добавив, что Иран нуждается в увеличении уровня обогащения урана до 20%.

При этом, Камальванди отметил, у европейских государств еще есть время, чтобы защитить Иран от санкций США, но они должны действовать, а не только говорить.

"У европейцев все еще есть время ... Но европейцы косвенно выразили свою неспособность действовать. Они не должны думать, что после 60 дней (срок, установленный Ираном в мае, после выхода США из соглашения - прим. ред.), они будут иметь еще 60-дневную возможность", - сказал Камальванди.

В Иране объявили, что прекращают соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе и пригрозили усилить ядерную деятельность, если государства-участницы международного ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

Европейские страны, которые подписали соглашение - Франция, Великобритания и Германия - пытались его спасти. При этом Великобритания уже встала на сторону США, критикуя активную внешнюю политику Ирана. Тегеран поддерживает сирийское правительство Башара Асада и повстанцев-хуситов в Йемене, сражающихся против интервенции коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как сообщала "Страна", 8 мая, президент США Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание – заявил о выходе из так называемой "ядерной сделки" с Ираном.

Напомним, что еще в ноябре 2018 США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT. Затем, в декабре атомный авианосец ВМС США USS John C. Stennis вошел в воды омывающего Иран Персидского залива.