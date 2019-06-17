Экс-командующий Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал подробности о принятии решений на уровне руководства в ходе операции под Иловайском (‎бои длились с 7 августа по 3 сентября 2014 года, в ходе чего Иловайск перешел под контроль сепаратистов). Об этом сообщает "ВВС Украина".

По словам Муженко, некоторые вопросы он делегировал нынешнему главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку (в то время он возглавлял "сектор Б "и командовал подразделениями ВСУ в районе Иловайска). "Говорил: вам там на месте виднее, принимайте там решения", - вспоминает Муженко.

"Выход должен был начаться в 3 часа ночи, и я уверен в том, что в то время не все российские регулярные подразделения, зашедшие на территорию Украины, были бы готовы к адекватному реагированию. Возможно, эти переговоры [о гарантиях] как раз и были тем способом задержать по времени выход наших подразделений, чтобы дать возможность российским подразделениям занять позиции, оборудовать их и создать систему огня", - рассказал Муженко.

По его словам, решение выходить утром, в 8:30, а не ночью объясняется тем, "что не все подразделения были собраны - которые были в самом Иловайске, или вокруг города - поэтому и задержались". "Я так понимаю, что ожидали еще тех парламентариев, которые должны были предоставить гарантии. Хотя где-то с 22 часов или примерно 23 часов предыдущих суток никаких гарантий нашего выхода уже не было", - добавил Муженко.

Генерал Хомчак, по словам экс-руководителя Генштаба, знал о том, что нет договоренности о гарантиях со стороны противника, еще с 23:00 предыдущих суток, однако все равно выход был не в боевых порядках. По мнению Муженко, основным фактором Иловайской трагедии стало то, что на момент проведения АТО существовало несколько центров принятия решений. "Недавно генерал Хомчак заявил, что некоторые вопросы остаются тайными ... Но нет сейчас тайн в проблемах рассмотрения проблемы Иловайская, это я вам говорю, как государственный эксперт по вопросам государственной тайны", - ответил Муженко на вопрос журналиста.

По его словам, есть ряд документов, требующих освещения. "Там вопрос не только по Хомчаку и Муженко, там еще будет ряд должностных лиц, причастных к принятию тех или иных решений", - пояснил Муженко.

Как рассказывал ранее Муженко, после того, как силы АТО в середине августа 2014 неожиданно оставили взятую под контроль Ясиноватую в Донецкой области, было решено сосредоточить силы в Иловайском направлении, где хотел организовать взаимодействие разрозненных подразделений командующий сектора "Б" генерал Руслан Хомчак.

Напомним, ранее "Страна" писала, что чем Хомчак займется на посту главы Генштаба в первую очередь.