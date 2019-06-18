В четверг, 20 июня, состоится прямая линия Владимира Путина с народом. Она начнется в 12 часов по Москве (время совпадает в киевским).

"Страна" выяснила, какие вопросы задают россияне и как эта передача переросла в событие, отражающееся на политике государства. Также в пресс-службе Кремля нам рассказали, о чем президента России спрашивают украинцы.

"За что мы голосовали?" и "Олигархия навсегда?"

Прямая линия Путина в этом году станет семнадцатой по счету. Но без особой цензуры она стала в прошлом году.

Тогда президенту РФ поступило около двух миллионов обращений. Неожиданно в прямом эфире стали вспыхивать вопросы, распекающие Путина и центральную власть.

Ниже приведем некоторые реальные скриншоты с телевизионной трансляции-2018.

"Вы не устали занимать должность президента?"

"Когда Медведев перестанет выдумывать, как усложнять жизнь россиян?"

"Почему Минфин ищет спасение экономики страны в кармане рабочего, пенсионера?"

"Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?"

"Ваше правительство и Дерипаски оббирают народ ради яхт и яиц Фаберже?" (Олег Дерипаска - российский олигарх)

"Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?"

"Олигархия навсегда?"

В российских журналистских кругах ходят слухи, что минимум цензуры - пожелание лично Путина. По другой версии, такой формат лоббировал один из ведущих и устроителей прошлогодней прямой линии Кирилл Клеймёнов. Это заместитель гендиректора Первого канала, отвечает за новостное вещание.

В минувшем году Клеймёнов вел и главную новостную программу страны - "Время". Ведущий, фигурально выражаюсь на сленге медийщиков, мочил всех подряд, заканчивая российскими чиновниками.

Доверят ли Кириллу Клеймёнову вести прямую линию с Путиным в этом году - неизвестно. Но то, что вопросы не особо цензурируют и сейчас, уже понятно. Такие выводы можно сделать из некоторых из них, которые опубликованы на сайте прямой линии.

О чем спрашивают Путина в этом году

Обычных россиян чаще всего беспокоит социальная сфера и медицина. Много обращений поступает от инвалидов и граждан с редкими заболеваниями: нет протезов, лицензий на лекарства, нет денег на них, мало врачей.

Путина просят, ругают, умоляют - в разных формах призывают решить вопрос в области здравоохранения.

Согласно последнему соцопросу, медициной недовольны 53% россиян. Здравоохранение в России организовывается похожим образом, как это внедряет Ульяна Супрун. С отличием только в том, что ддя граждан России, имеющих полис обязательного медицинского страхования оно бесплатное.

То есть, например, бесплатно родить в государственной поликлинике, лежать там в палате с так называемым евроремонтом и качественно питаться - абсолютно реально. Разве что, как в советские времена, проведать маму с ребенком родственникам запрещается, только при выписке.

Также государство оплачивает лечение онкологических и многих других заболеваний. В отличие от Украины, ограничений, сколько государство может потратить на пациента, нет. Прикрепление к поликлинике, записи на прием - все это компьютеризовано, однако бюрократии достаточно, чтобы это беспокоило россиян.

Острый дефицит врачей ощущается в регионах.

Также немало вопросов посвящены социальных выплатам и вопросу газификации. Приведем некоторые из них.

— "Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут зовут Селюн Александр (фамилия записана на слух, - прим.Авт.), моя многодетная семья живет в деревне Приветная Омской области. Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему газификации сельских поселений. Говорят, нам газ девать некуда? Продайте его нам! У нас в деревне построен газопровод - триста домов скинулось, но по факту газа нет. Нам уже пять лет государство и чиновники обещают: вот-вот, вот-вот вам дадут газ, но воз и ныне там. Я хотел бы обратить ваше внимание на эту вопиющую ситуацию. Спасибо".

— "Добрый день! Я мама в декрете, получаю 50 рублей (20 гривен, - прим.) в месяц на ребенка полутора лет. Считаю, что это просто насмешка. Огромная просьба или увеличить сумму до приемлемой, или перестаньте выплачивать такие позорное деньги, а на них начните строить детские сады, которые принесут гораздо больше пользы. Спасибо за понимание".

— "Уважаемый Владимир Владимирович, что это за пенсионная реформа, при которой пенсионеры выживают, получая 11 тысяч рублей (4,5 тысячи гривен, - прим.) в виде пенсии, 5 тысяч идут на ЖКХ (2 тысячи гривен - прим.), остальное идет на лекарства, на жизнь остается тысяча рублей, а субсидий на лекарств нет?"

Опубликован также один интересный вопрос от школьников из Крыма (видео см.ниже) .

Дети говорят по одной фразе:

"Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович и министр образования России Ольга Юрьевна!

К вам обращаются ребята из пятого "Б" класса зеленогорской средней школы Республики Крым (Зеленогорское - село, расположенное в 40 км восточнее Симферополя, - прим.).

Как мы радовались, когда наша школа была включена в федеральную целевую программу Республики Крым.

В 2017 году начался начался ремонт нашей школы. Нам говорили, что эти неудобства будут один год.

Грандиозный проект - Крымский мост - построили за четыре года, и мы гордимся своей страной. А нашу школу отремонтировать за этот срок оказывается так невозможно.

Уважаемый президент и министр образования России, помогите нам вернуться в свою зеленогорскую школу.

(Кричат хором) Мы хотим учиться! Мы хотим учиться в своей родной школе!"

Видеовопрос скопирован с сайта moskva-putinu.ru

Вопросы о судьбе Донбасса

Вопросы, касающиеся Донбасса, на данный момент не опубликованы. Однако, по нашим данным, жители региона начали более активно обращаться к Путину после массированного обстрела близ Донецка. Испугавшись возвращения большой войны, дончане стали выступать к президенту РФ с разными просьбами.

Нам известно минимум о трех подобных обращениях в разных формулировках. Поскольку СБУ может растолковать их публикацию как призыв к нарушению территориальной целостности Украины, мы не можем озвучить эти вопросы до того, как они прозвучат в эфире (и если прозвучат).

В пресс-службе Кремля нам рассказали, что вопросы от украинцев можно разделить на два типа - "о судьбе Донбасса" и по поводу выдачи российского гражданства. Во втором случае речь идет не только о жителях Донбасса, а об украинцах - уроженцах из других регионов.

Также есть вопросы, касающиеся отношений Украины и России. Один из них звучит так: "Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Недавно на Украине сменился президент, им стал Владимир Зеленский. Скоро там пройдут парламентские выборы. В связи с этим ожидаете ли улучшения отношений с Украиной? И какой прогноз по развитию международных отношений с Украиной можете дать".

На вопросе гражданства РФ для жителей Донбасса остановимся подробнее. В конце апреля Владимиром Путиным был выпущен указ, которым ощутимо упрощается получение российских паспортов. После майских праздников в Донецке и Луганске приняли первые пакеты документов. Согласно регламенту, срок рассмотрения составляет три месяца.

Но первые паспорта 60 человек уже получили на прошлой неделе. То есть по факту вышло, что оформление гражданства у них заняло один месяц.

Сюжет об этом был выпущен на центральных российских каналах. Директор школы из Докучаевска Вадим Шелак (фамилия записана на слух, - прим.Авт.) поделился со СМИ своими эмоциями. "Мне вчера позвонили... Я просто кричал. Все мои коллеги смотрят: что случилось?.. Говорю: ребята, девочки, я завтра еду за паспортом", - плача рассказывает педагог.

Можно предположить, что столь оперативное принятие решений по первым паспортам объясняется как раз предстоящей прямой линией. Дело в том, что именно в ходе прошлогоднего эфира жители Донбасса обратились к президенту РФ с соответствующей просьбой. Видимо, российские силовики сочли, что будет не очень красиво, если через год данное Путиным обещание не будет воплощено в жизнь, поэтому форсировали вопрос.