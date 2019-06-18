В четверг, 20 июня, состоится прямая линия Владимира Путина с народом. Она начнется в 12 часов по Москве (время совпадает в киевским). 

"Страна" выяснила, какие вопросы задают россияне и как эта передача переросла в событие, отражающееся на политике государства. Также в пресс-службе Кремля нам рассказали, о чем президента России спрашивают украинцы. 

"За что мы голосовали?" и "Олигархия навсегда?"

Прямая линия Путина в этом году станет семнадцатой по счету. Но без особой цензуры она стала в прошлом году. 

Тогда президенту РФ поступило около двух миллионов обращений. Неожиданно в прямом эфире стали вспыхивать вопросы, распекающие Путина и центральную власть.

Ниже приведем некоторые реальные скриншоты с телевизионной трансляции-2018.

"Вы не устали занимать должность президента?"

 

"Когда Медведев перестанет выдумывать, как усложнять жизнь россиян?" 

"Почему Минфин ищет спасение экономики страны в кармане рабочего, пенсионера?"

"Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?"

"Ваше правительство и Дерипаски оббирают народ ради яхт и яиц Фаберже?" (Олег Дерипаска - российский олигарх)

"Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?"

"Олигархия навсегда?"

В российских журналистских кругах ходят слухи, что минимум цензуры - пожелание лично Путина. По другой версии, такой формат лоббировал один из ведущих и устроителей прошлогодней прямой линии Кирилл Клеймёнов. Это заместитель гендиректора Первого канала, отвечает за новостное вещание. 

В минувшем году Клеймёнов вел и главную новостную программу страны - "Время". Ведущий, фигурально выражаюсь на сленге медийщиков, мочил всех подряд, заканчивая российскими чиновниками.

Доверят ли Кириллу Клеймёнову вести прямую линию с Путиным в этом году - неизвестно. Но то, что вопросы не особо цензурируют и сейчас, уже понятно. Такие выводы можно сделать из некоторых из них, которые опубликованы на сайте прямой линии. 

О чем спрашивают Путина в этом году

Обычных россиян чаще всего беспокоит социальная сфера и медицина. Много обращений поступает от инвалидов и граждан с редкими заболеваниями: нет протезов, лицензий на лекарства, нет денег на них, мало врачей.

Путина просят, ругают, умоляют - в разных формах призывают решить вопрос в области здравоохранения. 

Согласно последнему соцопросу, медициной недовольны 53% россиян. Здравоохранение в России организовывается похожим образом, как это внедряет Ульяна Супрун. С отличием только в том, что ддя граждан России, имеющих полис обязательного медицинского страхования оно бесплатное.

То есть, например, бесплатно родить в государственной поликлинике, лежать там в палате с так называемым евроремонтом и качественно питаться - абсолютно реально. Разве что, как в советские времена, проведать маму с ребенком родственникам запрещается, только при выписке.

Также государство оплачивает лечение онкологических и многих других заболеваний. В отличие от Украины, ограничений, сколько государство может потратить на пациента, нет. Прикрепление к поликлинике, записи на прием - все это компьютеризовано, однако бюрократии достаточно, чтобы это беспокоило россиян.

Острый дефицит врачей ощущается в регионах.

Также немало вопросов посвящены социальных выплатам и вопросу газификации. Приведем некоторые из них. 

"Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут зовут Селюн Александр (фамилия записана на слух, - прим.Авт.), моя многодетная семья живет в деревне Приветная Омской области. Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему газификации сельских поселений. Говорят, нам газ девать некуда? Продайте его нам! У нас в деревне построен газопровод - триста домов скинулось, но по факту газа нет. Нам уже пять лет государство и чиновники обещают: вот-вот, вот-вот вам дадут газ, но воз и ныне там. Я хотел бы обратить ваше внимание на эту вопиющую ситуацию. Спасибо". 

 "Добрый день! Я мама в декрете, получаю 50 рублей (20 гривен, - прим.) в месяц на ребенка полутора лет. Считаю, что это просто насмешка. Огромная просьба или увеличить сумму до приемлемой, или перестаньте выплачивать такие позорное деньги, а на них начните строить детские сады, которые принесут гораздо больше пользы. Спасибо за понимание". 

"Уважаемый Владимир Владимирович, что это за пенсионная реформа, при которой пенсионеры выживают, получая 11 тысяч рублей (4,5 тысячи гривен, - прим.) в виде пенсии, 5 тысяч идут на ЖКХ (2 тысячи гривен - прим.), остальное идет на лекарства, на жизнь остается тысяча рублей, а субсидий на лекарств нет?"

Опубликован также один интересный вопрос от школьников из Крыма (видео см.ниже) . 

Дети говорят по одной фразе: 

"Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович и министр образования России Ольга Юрьевна!

К вам обращаются ребята из пятого "Б" класса зеленогорской средней школы Республики Крым (Зеленогорское - село, расположенное в 40 км восточнее Симферополя, - прим.).  

Как мы радовались, когда наша школа была включена в федеральную целевую программу Республики Крым. 

В 2017 году начался начался ремонт нашей школы. Нам говорили, что эти неудобства будут один год. 

Грандиозный проект - Крымский мост - построили за четыре года, и мы гордимся своей страной. А нашу школу отремонтировать за этот срок оказывается так невозможно. 

Уважаемый президент и министр образования России, помогите нам вернуться в свою зеленогорскую школу. 

(Кричат хором) Мы хотим учиться! Мы хотим учиться в своей родной школе!"

 

Видеовопрос скопирован с сайта moskva-putinu.ru

Вопросы о судьбе Донбасса 

Вопросы, касающиеся Донбасса, на данный момент не опубликованы. Однако, по нашим данным, жители региона начали более активно обращаться к Путину после массированного обстрела близ Донецка. Испугавшись возвращения большой войны, дончане стали выступать к президенту РФ с разными просьбами. 

Нам известно минимум о трех подобных обращениях в разных формулировках. Поскольку СБУ может растолковать их публикацию как призыв к нарушению территориальной целостности Украины, мы не можем озвучить эти вопросы до того, как они прозвучат в эфире (и если прозвучат). 

В пресс-службе Кремля нам рассказали, что вопросы от украинцев можно разделить на два типа - "о судьбе Донбасса" и по поводу выдачи российского гражданства. Во втором случае речь идет не только о жителях Донбасса, а об украинцах - уроженцах из других регионов.

Также есть вопросы, касающиеся отношений Украины и России. Один из них звучит так: "Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Недавно на Украине сменился президент, им стал Владимир Зеленский. Скоро там пройдут парламентские выборы. В связи с этим ожидаете ли улучшения отношений с Украиной? И какой прогноз по развитию международных отношений с Украиной можете дать". 

На вопросе гражданства РФ для жителей Донбасса остановимся подробнее. В конце апреля Владимиром Путиным был выпущен указ, которым ощутимо упрощается получение российских паспортов. После майских праздников в Донецке и Луганске приняли первые пакеты документов. Согласно регламенту, срок рассмотрения составляет три месяца.

Но первые паспорта 60 человек уже получили на прошлой неделе. То есть по факту вышло, что оформление гражданства у них заняло один месяц. 

Сюжет об этом был выпущен на центральных российских каналах. Директор школы из Докучаевска Вадим Шелак (фамилия записана на слух, - прим.Авт.) поделился со СМИ своими эмоциями. "Мне вчера позвонили... Я просто кричал. Все мои коллеги смотрят: что случилось?.. Говорю: ребята, девочки, я завтра еду за паспортом", - плача рассказывает педагог.

Можно предположить, что столь оперативное принятие решений по первым паспортам объясняется как раз предстоящей прямой линией. Дело в том, что именно в ходе прошлогоднего эфира жители Донбасса обратились к президенту РФ с соответствующей просьбой. Видимо, российские силовики сочли, что будет не очень красиво, если через год данное Путиным обещание не будет воплощено в жизнь, поэтому форсировали вопрос.

 

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