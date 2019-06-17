В Запорожской области неизвестный в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил свою жену. Об этом сообщает zp_news.

Это произошло в селе Зеленый Яр. Пьяный был за рулем автомобиля и в какой-то момент наехал на женщину. В результате этого она получила травму ноги, однако от госпитализации по приезду медиков отказалась, объяснив, что она не пострадала.

Правоохранители его задержали. Алкостестер показал содержание в его крови 4,16 промилле алкоголя, что значительно выше допустимого. Супруга отказалась писать заявление на своего мужа.

Видео: instagram.com/zp_news

Как сообщала "Страна", в центре Киева из-за сотни гривен на пиво убили женщину-дворника.

Работавшую в Печерском районе дворником женщину, обнаружили в бессознательном состоянии вчера утром в подсобке с дворницким инструментом ее коллеги по ЖЭКу, обслуживающему дом в Арсенальном переулке.

Напомним, что под Харьковом пьяный водитель слетел в моста и утонул.