В Запорожской области пьяный за рулем сбил свою жену
В Запорожской области неизвестный в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил свою жену. Об этом сообщает zp_news.
Это произошло в селе Зеленый Яр. Пьяный был за рулем автомобиля и в какой-то момент наехал на женщину. В результате этого она получила травму ноги, однако от госпитализации по приезду медиков отказалась, объяснив, что она не пострадала.
Правоохранители его задержали. Алкостестер показал содержание в его крови 4,16 промилле алкоголя, что значительно выше допустимого. Супруга отказалась писать заявление на своего мужа.
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Сегодня по улице Шевченко, Зеленый Яр, полиция поймала пьяного неадеквата у него в крови драгер показал 4.16 промилле. Ещё он успел сбить свою жену, но она от госпитализации отказалась, писать заявление тоже. Полное видео около 6 минут в нашем Telegram, ссылка на главной и в истории От подписчика #Запорожье #новости #дтп #zp #zp_news
Видео: instagram.com/zp_news
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